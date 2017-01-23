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Крушение Ту-154, последние новости: на месте падения самолета в Сочи продолжаются спасательные работы (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 14:07 Крушение Ту-154, последние новости: на месте падения самолета в Сочи продолжаются спасательные работы (ФОТО)

Крушение Ту-154: в Сочи состоится концерт-реквием памяти жертв авиакатастрофы самолета над Черным морем.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: на месте трагедии продолжаются спасательные работы

По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, в Черном море продолжаются спасательные работы после крушения Ту-154 Министерства обороны России, и вестись они будут столько, сколько потребуется.

Спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи ФОТО

Также Пучков заявил об организации постоянного взаимодействия сотрудников МЧС с коллегами из Минобороны.

"На Черном море спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, водолазная служба продолжают ужшкммт плановые работы. Мы организовали постоянное взаимодействие с нашими коллегами из Минобороны, осуществляется контроль и акватории. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется", — приводит его слова РИА Новости.

Авиакатастрофа Ту-154: в Сочи продет концерт-реквием

2 февраля 2017 года в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в Сочи состоится концерт-реквием в память о жертвах крушения Ту-154 в Черном море в декабре прошлого года.

"В рамках мероприятия, которое начнется в 19:00, выступит Сочинский симфонический оркестр во главе с дирижером Олегом Солдатовым, камерный хор и солисты городской филармонии. Они исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Габриеля Форе и Эдварда Грига", - цитирует "РГ" источник в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

Кроме того, в этот же день в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко пройдет концерт, посвященный памяти пассажиров разбившегося  Ту-154.

Как писал TopNews, военный самолет Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. На борту следовавшего в Сирию воздушного судна находились военные, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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