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Дочь Клинтона заступила за 10-летнего сына Трампа (ВИДЕО)

Опубликовано 23.01.17 14:04 Дочь Клинтона заступила за 10-летнего сына Трампа (ВИДЕО)

После инаугурации отца Бэррон Трамп подвергся нападкам в соцсетях из-за заявления журналистки.

Дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси Клинтон прокомментировала нападки на сына действующего главы государства Дональда Трампа — Бэррона Трампа. В своём микроблоге Клинтон ответила тем, кто шутит над мальчиком после нелестного высказывания сценаристки Saturday Night Live, пишет Лайф.

 

"Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанса просто быть ребёнком. Однако защита каждого ребёнка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям", — написала Клинтон в "Твиттере".

Ранее работающая на NBC сценаристка Кэти Рич пошутила над Бэрроном Трампом ужшкммт после инаугурации его отца. Она написала, что мальчик будет "первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении". На неё обрушился шквал критики, после чего твит женщина удалила. Однако нашлись те, кто поддержал шутку.

Впрочем, и сообщение Клинтон вызвало гнев подписчиков. Так, некоторые посчитали, что защита Челси лицемерна, поскольку она таким способом стремится перевести разговор в политическое русло и уколоть самого Дональда Трампа, отмечает РЕН ТВ.

Ранее, как писал Topnews, сын 45-го президента США Бэррон Трамп во время инаугурационного парада в Вашингтоне грубо отказался взять за руку свою маму Меланью Трамп. Резкий жест не остался незамеченным.
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