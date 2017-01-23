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CNN обнародовало гигапиксельную панораму инаугурации Трампа (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 13:38 CNN обнародовало гигапиксельную панораму инаугурации Трампа (ФОТО)

Новостное агентство CNN панорамное фото инаугурации Трампа разрешением в 1 млрд пикселей.

Новостное агенство CNN опубликовало панорамное фото сверхвысокой чёткости с разрешением в 1 гигапиксель (1 миллиард пикселей), снятое на инаугурации 45 президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Гигапиксельная панорама инаугурации Трампа

Для навигации по основным гостям церемонии в нижней части интерфейса панорамы для пользователей доступен ряд кнопок. С их помощью можно быстро «переключить» на самого Дональда Трампа, его соперницу по президентской кампании Хиллари Клинтон и нескольких бывших президентов Соединённых Штатов.

Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший, Лора Буш

Изображение охватывает всю сцену, возведённую ужшкммт на площадке в передней части здания Конгресса США. Зрительскую секцию можно подробно рассмотреть вплоть до памятника Гранту Улиссу, находящегося примерно в 250 метрах от Капитолия.

Барак Обама и Джо Байден
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