Хоккей, "Спартак" - ЦСКА 23 января 2017: смотреть онлайн, прогноз, трансляция по какому каналу (ВИДЕО)

Подробности предстоящего хоккея "Спартак" - ЦСКА 23 января 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

23 января 2017 года на московском стадионе "Лужники" состоится хоккейная сватка двух столичных команд - "Спартака" и ЦСКА. Начало игры в 19:30 мск.

КХЛ, "Спартак" - ЦСКА 23 января 2017: смотреть онлайн по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию хоккея "Спартак" - ЦСКА 23 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 19:10 мск.

"Спартак" - ЦСКА 23 января 2017: перед матчем КХЛ

В отличие от своего футбольного тезки, хоккейный "Спартак" является явным аутсайдером нынешнего розыгрыша КХЛ и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с 60 очками в активе. Клуб не знает побед ужшкммт уже восемь матчей кряду, а в последних трех поединках он проиграл "Трактору" (2:3), "Словану" (0:3) и ХК "Сочи" (1:4).

ЦСКА более успешен на льду и занимает вторую строчку с 114-мя баллами в своем арсенале. Армейцы уступают лидирующему СКА всего 4 очка. Ранее клуб обыграл "Металлург НК" (2:0) и "Сибирь" (2:1), но в последнем матче потерпел поражение от московского "Динамо" (0:1).

До этого "Спартак" и ЦСКА встречались на льду в поединке Кубка мэра Москвы летом прошлого года. Тот матч закончился победой армейского клуба со счетом 3:1.

Хоккей "Спартак" - ЦСКА 1:3 ВИДЕО голов

Отметим, что накануне важнейшего матча болельщики «Спартака» жестко поговорили с игроками в раздевалке после тренировки. Видео размещено на канале «Дневник Фаната» в YouTube.

Лидеры фанатского движения красно-белых в грубой форме с использованием нецензурных выражений высказали недовольство результатами команды и отношением хоккеистов к игре в этом сезоне. Также болельщики призвали игроков полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Хоккей "Спартак" - ЦСКА 23 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерких контор считают армейцев однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу ЦСКА со средним коэффициентом 1,49, на ничью - 5,1, на успех "Спартака" - 5,6.