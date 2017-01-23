СМИ: визит Медведева на ВДНХ "телепортировал" целый район

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на съезд "Единой России", чем вызвал сбой в работе системы GPS.

Визит премьер-министра на съезд «Единой России» вызвал сбой систем геопозиционирования. Мобильные карты начали показывать, что пользователь находится в аэропорту, а не в районе проспекта Мира.

Директора по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов рассказывал «МК», зачем используется передатчик, «перебрасывающий» пользователей навигатора в район аэропорта, и почему именно во Внуково. По его словам, это необходимо, чтобы над Кремлем была закрытая для полетов дронов зона. В аэропорт, потому что над воздушными ужшкммт гаванями по закону эти полеты запрещены. А во Внуково, потому что он первый по алфавиту.

Но это от Кремля, а вот от ВДНХ автомобилистов отправили в Шереметьево, видимо, куда поближе. Тот же Бакунов рассказал Znak.com, что спецслужбы используют источник радиоволн, имитирующий работу спутника навигации и отправляет сигналы на частотах, которые используются бытовыми навигаторами. По его словам, очевидно, что это устройство также сопровождает первых лиц в поездках.