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"Это просто ад!": о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта рассказал брат актрисы (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 11:43 "Это просто ад!": о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта рассказал брат актрисы (ФОТО)

До этого журнал журнал Star опубликовал сенсационный материал о романе знаменитостей.

Как известно, в прошлом году распалась всемирно известная семья Брэда Питта и Анджелины Джоли, и вот теперь СМИ не дает покоя личная жизнь звезд. На этот раз в журнале Star вышел материал о том, что 53-летний Питт якобы сошелся с 37-летней актрисой Кейт Хадсон, и вовсю крутит с ней роман. Источник издания утверждает, что между знаменитостями разворачивается бурный роман, и экс-супруг Джоли уже успел очаровать родителей ужшкммт своей новой избранницы.

"Брэд пришел к родителям Кейт на ужин. Они очень хорошо провели время. Брэд и Курт играли в бильярд, рассказывали забавные истории и вообще вели себя как старые друзья. Голди всегда считала Питта отличным парнем, и теперь она рассказывает всем вокруг, какой счастливой он делает ее дочь. Кроме того, она рада, что Кейт помогла Брэду прийти в себя после тяжелого развода", - пишет американский таблоид, опубликовавший также на своей обложке фотографию Брэда Питта и Кейт Хадсон с громким заголовком: "Они съезжаются!".

 

Однако брад Кейт - Оливер Хадсон - добавил ложку дегтя в идиллию, опубликовав в своем "Инстаграме" пост об отношениях своей сестры с Брэдом Питтом.

"Да, и это просто ад! Он такой неряшливый! Все время пьет из коробки и оставляет дверь открытой. И это когда он находится в моем доме! Он уже называет меня братом и вбил клин между мной и моим настоящим братом Уайтом, который теперь со мной не разговаривает. Он настаивает на том, чтобы мои дети звали его «дядей Б», и уже успел потерять моего младшего на пирсе в Санта-Монике… Даже моя мать открыто флиртует с ним! Она постоянно ходит по дому в этих маленьких ночных рубашках" весь день, даже в три часа дня! А папа просто все время говорит: "Ну и ладно! Это же Брэд Питт!" Чувак, это нехорошо. Пришло время съехать", - с сарказмом написал Оливер, намекая на то, что информации о романе Питта и Хадсон едва ли можно верить.
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