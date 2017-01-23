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ФОТО пермской модели Ольги Абрамович в Instagram привлекли британский таблоид

Опубликовано 23.01.17 11:16 ФОТО пермской модели Ольги Абрамович в Instagram привлекли британский таблоид

27-летняя красотка публикует откровенные ФОТО в своем "Инстаграм", в котором у нее уже 1,3 млн подписчиков.

ФОТО в "Инстаграм" российской красавицы привлекли внимание британских журналистов

На днях британский таблоид Daily Star выпустил материал о пермской модели 27-летней Ольге Абрамович с подборкой откровенных снимков из аккаунта девушки в соцсетях. По словам журналистов, красавица, несмотря на славу и 1,3 млн подписчиков в "Инстаграм" решила не переезжать за границу и делает успешную карьеру  на родине. При этом она много путешествует и участвует в съемках по ужшкммт всему миру.

"Вместо того, чтобы переехать в шумные столичные города, где есть большие возможности для молодых моделей, например, в Лондон или Лос-Анджелес, Оля предпочла остаться в России", - пишет Daily Star Sunday.

 

Сама Ольга рассказала журналистам 59.ru, что узнала о публикации только из СМИ.

 

По словам девушки, она действительно живет в Перми, а на съемки в качестве модели сейчас выезжает довольно редко, "когда появляется желание, иногда даже раз в полгода".

"Мне нравится в Перми. Здесь друзья, любимые люди, родные места. Здесь можно расслабиться, выключить голову, заниматься собой и наслаждаться жизнью", - признналась журналистам красавица.

 

Ольга Абрамович подчеркнула, что не стремилась сделать популярным свой аккаунт в "Инстаграм", но ей нравится публиковать там снимки.

"Просто людей привлекает все красивое: путешествия, природа", - объяснила красавица популярность своего аккаунта.

 

Брат Кейт Хадсон рассказал о романе своей сестры с Брэдом Питтом (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 11:43
Брат Кейт Хадсон рассказал о романе своей сестры с Брэдом Питтом (ФОТО)

До этого журнал журнал Star опубликовал сенсационный материал о романе знаменитостей.

Как известно, в прошлом году распалась всемирно известная семья Брэда Питта и Анджелины Джоли, и вот теперь СМИ не дает покоя личная жизнь звезд. На этот раз в журнале Star вышел материал о том, что 53-летний Питт якобы сошелся с 37-летней актрисой Кейт Хадсон, и вовсю крутит с ней роман. Источник издания утверждает, что между знаменитостями разворачивается бурный роман, и экс-супруг Джоли уже успел очаровать родителей ужшкммт своей новой избранницы.

"Брэд пришел к родителям Кейт на ужин. Они очень хорошо провели время. Брэд и Курт играли в бильярд, рассказывали забавные истории и вообще вели себя как старые друзья. Голди всегда считала Питта отличным парнем, и теперь она рассказывает всем вокруг, какой счастливой он делает ее дочь. Кроме того, она рада, что Кейт помогла Брэду прийти в себя после тяжелого развода", - пишет американский таблоид, опубликовавший также на своей обложке фотографию Брэда Питта и Кейт Хадсон с громким заголовком: "Они съезжаются!".

Однако брад Кейт - Оливер Хадсон - добавил ложку дегтя в идиллию, опубликовав в своем "Инстаграме" пост об отношениях своей сестры с Брэдом Питтом.

"Да, и это просто ад! Он такой неряшливый! Все время пьет из коробки и оставляет дверь открытой. И это когда он находится в моем доме! Он уже называет меня братом и вбил клин между мной и моим настоящим братом Уайтом, который теперь со мной не разговаривает. Он настаивает на том, чтобы мои дети звали его «дядей Б», и уже успел потерять моего младшего на пирсе в Санта-Монике… Даже моя мать открыто флиртует с ним! Она постоянно ходит по дому в этих маленьких ночных рубашках" весь день, даже в три часа дня! А папа просто все время говорит: "Ну и ладно! Это же Брэд Питт!" Чувак, это нехорошо. Пришло время съехать", - с сарказмом написал Оливер, намекая на то, что информации о романе Питта и Хадсон едва ли можно верить.
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