ФОТО пермской модели Ольги Абрамович в Instagram привлекли британский таблоид

27-летняя красотка публикует откровенные ФОТО в своем "Инстаграм", в котором у нее уже 1,3 млн подписчиков.

ФОТО в "Инстаграм" российской красавицы привлекли внимание британских журналистов

На днях британский таблоид Daily Star выпустил материал о пермской модели 27-летней Ольге Абрамович с подборкой откровенных снимков из аккаунта девушки в соцсетях. По словам журналистов, красавица, несмотря на славу и 1,3 млн подписчиков в "Инстаграм" решила не переезжать за границу и делает успешную карьеру на родине. При этом она много путешествует и участвует в съемках по ужшкммт всему миру.

"Вместо того, чтобы переехать в шумные столичные города, где есть большие возможности для молодых моделей, например, в Лондон или Лос-Анджелес, Оля предпочла остаться в России", - пишет Daily Star Sunday.

Фото опубликовано Оля Абрамович (@oabramovich) Дек 25 2016 в 12:18 PST

Сама Ольга рассказала журналистам 59.ru, что узнала о публикации только из СМИ.

Фото опубликовано Оля Абрамович (@oabramovich) Дек 9 2016 в 9:52 PST

По словам девушки, она действительно живет в Перми, а на съемки в качестве модели сейчас выезжает довольно редко, "когда появляется желание, иногда даже раз в полгода".

"Мне нравится в Перми. Здесь друзья, любимые люди, родные места. Здесь можно расслабиться, выключить голову, заниматься собой и наслаждаться жизнью", - признналась журналистам красавица.

Фото опубликовано Оля Абрамович (@oabramovich) Дек 4 2016 в 7:30 PST

Ольга Абрамович подчеркнула, что не стремилась сделать популярным свой аккаунт в "Инстаграм", но ей нравится публиковать там снимки.

"Просто людей привлекает все красивое: путешествия, природа", - объяснила красавица популярность своего аккаунта.

Фото опубликовано Оля Абрамович (@oabramovich) Дек 10 2016 в 7:04 PST

Фото опубликовано Оля Абрамович (@oabramovich) Сен 15 2016 в 6:57 PDT