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На Кубани местный житель расстрелял девушку из автомата и сдался полиции (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 11:10 На Кубани местный житель расстрелял девушку из автомата и сдался полиции (ФОТО)

27-летний парень схватил автомат и выстрелил девушке в голову, от чего та скончалась на месте.

В городе Новокубанске Краснодарского края молодой человек застрелил свою 21-летнюю девушку из огнестрельного оружия и скрылся. По данным правоохранительных органов, убийство было совершено из автомата, пишет "РГ".

Трагедия разыгралась в одной из квартир многоэтажного дома вечером 20 января. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт между молодыми людьми. Удалось установить личность подозреваемого в преступлении - это 27-летний местный житель.

Позже подозреваемый ужшкммт в расстреле из автомата девушки в городе Новокубанск Краснодарского края добровольно пришел в полицию и сдался, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации из следственного управления СКР по Краснодарскому краю пока не поступало.
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