Министерство труда и социальной защиты считает правильным ограничить использование наличных денег в России.

Министерство финансов решило вернуться к обсуждению идеи об ограничении наличного обращения. Добиться этого можно через введение требования об оплате крупных покупок, например, банковскими картами. По мнению министра финансов Антона Силуанова, новация позволит сделать экономику России более прозрачной. Как выяснили «Известия», ряд депутатов уже поддержали идею и предложили ограничить расчеты наличными суммой не более 2 млн рублей ужшкммт после 2018 года.

Антон Силуанов на съезде партии «Единая Россия» в субботу предложил подумать над ограничением расчетов наличными. По его словам, это элемент «обеления» экономики, за счет чего можно было бы собрать больше налогов.

Впервые в Минфине и ЦБ об ограничении обращения наличных денег заговорили еще в 2012 году. Тогда же был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект. В документе было прописано, что с 2014 года в России вводится запрет на оплату покупок свыше 600 тыс. рублей наличными, с 2015-го эту планку планировалось опустить до 300 тыс. Окончательное решение этого вопроса было перенесено на 2016 год.

Впрочем, нормативный акт так и не был принят, этому помешал начавшийся спад в экономике, а также ослабление рубля и снижение покупательной способности населения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что законодатели уже давно двигаются в сторону ограничения наличного обращения денег, в частности, путем стимулирования расчетов по банковским картам. Речь идет прежде всего о законопроекте, который требует от торгово-сервисных предприятий (ТСП) с оборотом от 40 млн рублей в месяц устанавливать терминалы для оплаты по безналу, сейчас эта планка составляет 120 млн рублей.

Другим шагом стала подготовка мер по снижению тарифов банков и платежных систем за безналичные денежные переводы и эквайринг — соответствующее поручение дал еще в прошлом году заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.

И третье — это действительно введение ограничения суммы, с которой нельзя оплачивать наличными. Это прежде всего могут быть сделки по покупке жилья, недвижимости. Срок внедрения запрета на расчеты наличными нужно синхронизировать со сроком вступления в силу законопроекта, который обязывает банки перечислять деньги сотрудникам бюджетной сферы только на карты отечественной платежной системы «Мир», сейчас обсуждается дата 1 января 2018 года.