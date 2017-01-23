Ванга, предсказания на 2017 год: США признают превосходство России

Что предсказала Ванга на 2017 год для России выяснили журналисты.

Предсказания Ванги для Украины

Журналисты НТВ рассказали о тайных предсказаниях известной болгарской ясновидящей Ванги, предсказавшей множество событий мирового масштаба. Как известно, бабушка боялась своих видений, и рассказывала о них в метафорических формах, когда уже просто не могла молчать. Говоря о Незалежной она отмечала: "Придет Стрелец, и будет стоять 20 лет и 3 года, а то, что стояло 20 и 3 года, сотрется в порошок".

Таким образом, можно проследить, что до Майдана Украина просуществовала в качестве независимого государства действительно 20 лет ужшкммт и 3 года.

"Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!" – говорила Ванга, и толкователи ее слов решили, что речь идет о политических деятелях Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюке.

"В краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется", — по мнению специалистов, в этом предсказании говорится о Донбассе и его угольных шахтах.

Предсказания Ванги для Европы

"Все сотрясется, и горе будет людям! И многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке". Такое пророчество Ванги, по мнению журналистов, наглядно иллюстрирует сложившуюся ситуацию в мире.

Как оказалось, Западная Европа действительно содрогнулась под натиском Ближнего Востока, а следующее предсказание Ванги звучит еще мрачнее: "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут. Они придут управлять Европой".

Предсказания Ванги для США

Ванга предсказала и результат дружбы США с террористами.

"Страх! Страх! Братья-близнецы американские падут, заклеванные железными птицами. Волки завоют, и кровь невинная прольется рекой", - говорила она, судя по всему, о жутких терактах 11 сентября 2011 года.

При этом любимая невеста Ванги Здравка Янева впервые озвучила неизвестное ранее пророчество Ванги.

"Когда в Америке будет чернокожий президент тогда Америка пойдет вниз. И там будут большие проблемы", - говорила она.

Болгарская ясновидящая предсказала и две главных ошибки Барака Обамы - кровь в центре Киева и "пожар на Ближнем Востоке".

"Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая. Погибнут многие люди. Дипломатическая война. Трудно сказать. Но весь мир воюет. Мы видим это. Будет длительно. Много людей погибнет. Будет страшно, очень страшно и длительно", - говорила Янева.

Предсказания Ванги на 2017 год для России

Что касается пророчеств о России, то многие из них прозвучали еще во времена Советского Союза.

"Сейчас вы называетесь Союзом, а потом вы будете называться, как при святом отце Сергии, — Русью. Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Так вернется слава России и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия", - говорила она.

По предсказани Ванги, Дамаск будет разрушен до основания, предупредив, что всем, кто пойдет против России, предстоит испытать много несчастий.