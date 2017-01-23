 
TOP 10

1 В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США

2 Мадонна объяснила нецензурную брань в адрес Трампа (ФОТО)

3 Выпуск "Пока все дома" со Стасом Михайловым "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

4 Тайное пророчество Ванги: США признают превосходство России

5 Трамп поцеловал директора ФБР, возобновившего расследование против Клинтон

6 Экс-премьер Франции Фийон заявил, что россиян не "согнуть" санкциями

7 Daily Mail: Россия победит Британию всего за один день

8 Эксперты: рубль вступил в период позитивных ожиданий

9 Трамп в своей речи повторил злодея Бэйна из "Темного рыцаря"

10 Норвежец Бё выиграл масс-старт по биатлону. Шипулин - третий (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ванга, предсказания на 2017 год: США признают превосходство России

Опубликовано 23.01.17 09:32 Ванга, предсказания на 2017 год: США признают превосходство России

Что предсказала Ванга на 2017 год для России выяснили журналисты.

Предсказания Ванги для Украины

Журналисты НТВ рассказали о тайных предсказаниях известной болгарской ясновидящей Ванги, предсказавшей множество событий мирового масштаба. Как известно, бабушка боялась своих видений, и рассказывала о них в метафорических формах, когда уже просто не могла молчать. Говоря о Незалежной она отмечала: "Придет Стрелец, и будет стоять 20 лет и 3 года, а то, что стояло 20 и 3 года, сотрется в порошок".

Таким образом, можно проследить, что до Майдана Украина просуществовала в качестве независимого государства действительно 20 лет ужшкммт и 3 года.

"Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!" – говорила Ванга, и толкователи ее слов решили, что речь идет о политических деятелях Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюке.

"В краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется", — по мнению специалистов, в этом предсказании говорится о Донбассе и его угольных шахтах.

Предсказания Ванги для Европы

"Все сотрясется, и горе будет людям! И многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке". Такое пророчество Ванги, по мнению журналистов, наглядно иллюстрирует сложившуюся ситуацию в мире.

Как оказалось, Западная Европа действительно содрогнулась под натиском Ближнего Востока, а следующее предсказание Ванги звучит еще мрачнее: "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут. Они придут управлять Европой".

Предсказания Ванги для США

Ванга предсказала и результат дружбы США с террористами.

"Страх! Страх! Братья-близнецы американские падут, заклеванные железными птицами. Волки завоют, и кровь невинная прольется рекой", - говорила она, судя по всему, о жутких терактах 11 сентября 2011 года.

При этом любимая невеста Ванги Здравка Янева впервые озвучила неизвестное ранее пророчество Ванги.

"Когда в Америке будет чернокожий президент тогда Америка пойдет вниз. И там будут большие проблемы", - говорила она.

Болгарская ясновидящая предсказала и две главных ошибки Барака Обамы - кровь в центре Киева и "пожар на Ближнем Востоке".

"Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая. Погибнут многие люди. Дипломатическая война. Трудно сказать. Но весь мир воюет. Мы видим это. Будет длительно. Много людей погибнет. Будет страшно, очень страшно и длительно", - говорила Янева.

Предсказания Ванги на 2017 год для России

Что касается пророчеств о России, то многие из них прозвучали еще во времена Советского Союза.

"Сейчас вы называетесь Союзом, а потом вы будете называться, как при святом отце Сергии, — Русью. Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Так вернется слава России и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия", - говорила она.

По предсказани Ванги, Дамаск будет разрушен до основания, предупредив, что всем, кто пойдет против России, предстоит испытать много несчастий.
Другие материалы по этой теме

Наследница Ванги шокировала предсказанием на ближайшие месяцы

Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга