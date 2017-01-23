Экс-премьер Франции Фийон заявил, что россиян не "согнуть" санкциями

Сенатор Пушков уже прокомментировал заявление Фийона о санкциях против России.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что отношения с Россией необходимо выводить на новый уровень. По его словам, санкционная политика ни приведет к какому-либо результату не приведет, передает РЕН ТВ.

Экс-премьер заявил, что "наивно полагать, будто российский народ можно согнуть можно было бы при помощи экономических санкций".

Кроме того, кандидат в президенты выступил за проведение российско-французской конференции по вопросу ужшкммт безопасности в Европе, а также предложил создать "новое экономическое партнёрство с РФ".

Также он добавил, что Москва является важным участником урегулирования украинского конфликта. При этом Фийон отметил, что Киев тоже обязан соблюдать Минские соглашения.

Сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал слова кандидата в президенты Франции, экс-премьера Франсуа Фийона об экономических санкциях в отношении России.

"Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США", — написал Пушков в своем в Twitter.