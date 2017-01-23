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YouTube ВИДЕО со Стасом Михайловым в "Пока все дома" "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.01.17 09:13 YouTube ВИДЕО со Стасом Михайловым в "Пока все дома" "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

На видео, появившемся на Ютуб, блогеров поразил роскошный замок, в котором певец с семьей принимал телеведущего Тимура Кизякова.

Пользователи соцсетей сейчас активно обсуждают выпуск передачи "Пока все дома", показанный на "Первом канале" 22 января 2017 года, где телеведущий Тимур Кизяков пришел в гости к певцу Стасу Михайлову.

YouTube ВИДЕО "Пока все дома" у Стаса Михайлова

Блогеров поразило невероятно роскошное убранство особняка звезды. При этом Стас Михайлов с женой и детьми принимал Тимура Кизякова в огромном обеденном зале с мраморным столом, выдав телеведущему одноразовые белые тапочки.

Некоторые пользователи ужшкммт тут же принялись шутить, что секрет успеха певца заключается в популярности его творчества, а другие указали на патриотизм Михайлова, котрый по ходу передачи несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".

В конце программы певец подарил Кизякову икону и дорожную Библию. В ответ тот пожелал семье столько детей, сколько сможет позволить здоровье.

Также юзеры много обсуждали вычурное богатство дома Михайлова, решив в итоге, что все дело в отсутствии вкуса.

Однако некоторым понравился особняк.

Отметим, что пять лет назад "Пока все дома" уже снимали в гостях у Стаса Михайлова, но тогда все выглядело гораздо скромнее.

Судя по публикациям дочери Стаса Михайлова Иванны, съемки проекта прошли около двух месяцев назад.

 

Напомним, в августе прошлого года организатор концерта Стаса Михайлова в Керчи упрекнул артиста в жадности. По словам бизнесмена певец якобы потратил 500 тысяч рублей на аренду личного вертолета, на котором добирался до места проведения шоу.

«Здесь люди получают по восемь тысяч пенсию, а он получает за один выход полтора миллиона — и ему мало», — подытожил он.

Директор Михайлова в ответ обвинил организаторов концерта в растрате средств и продаже поддельных билетов.
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