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Мадонна объяснила нецензурную брань в адрес Трампа (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 08:44 Мадонна объяснила нецензурную брань в адрес Трампа (ФОТО)

Американская певица объяснила свои слова в "Инстаграм".

Американская поп-дива Мадонна заявила о том, что прозвучавшие накануне из ее уст резкие высказывания о президенте США Дональде Трампе были вырваны из контекста. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм", сопроводив пост надписью: "Я выбираю любовь! Вы со мной?"

"Я хочу пояснить некоторые очень важные вещи. Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и важно, чтобы люди слышали и воспринимали мою речь ужшкммт целиком, а не по одной фразе, грубо вырванной из контекста. Я использовала метафору и представила два взгляда: один - исполненный надежды, другой - гнева и возмущения, которые я лично испытываю. Однако я понимаю, что действия, совершенные в гневе, ничему не помогут. И единственный способ что-то изменить к лучшему - делать это с любовью", - отметила скандальная звезда.

 

Как писал TopNews, накануне звезда выступила с речью в ходе "Марша женщин" в Вашингтоне при этом Мадонна позволила себе нецензурные высказывания в адрес Дональда Трампа. 
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