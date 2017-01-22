Биатлон сегодня 22.01.2017, эстафета, женщина, результаты: "золото" - у Германии, россиянки - 5-е (ВИДЕО)

22 января 2017 на шестом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце женская сборная России в эстафетной гонке осталась без медалей, заняв пятое место.

Биатлон, результаты эстафеты у женщин 22.01.2017: золото - у немок, россиянки - 5-е

22 января 2017 года в Итальянском Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017 завершился женской эстафетной гонкой на дистанции 4х6,5 км.

Российский квартет в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой до последнего боролись за подиум, но в итоге сумели занять итоговое 5-е место. Впрочем, этот результат гораздо лучше, чем на пятом этапе КМ, где, напомним, россиянки заняли только 13-е место.

А победителями в эстафете вновь стали представительницы сборной Германии. Второе ужшкммт место - у француженок. И замкнули тройку сильнейших итальянские биатлонистки.

Биатлон, эстафета, женщины 22 января 2017: обзор гонки Кубка мира 2016-2017 в Антхольце

Начало эстафеты складывалось для наших девушек неудачно - с первого же этапа российские биатлонистки оказались в роли аусайдеров. Виктория Сливко, допустив два промаха на "стойке", не смогла компенcировать отставание на дистанции и в итоге передала эстафету Татьяне Акимовой будучи только на 14-м месте, с отставанием в 47 секунд. Отметим, что практически подобная же картина наблюдалась в Рупольдинге, где Сливко с теми же двумя промахами закончила свой этап на 16-м месте, "привезя" Акимовой 58 секунд отставания.

К сожалению, лучшая в этом сезоне российская биатлонистка на втором этапе не смогла сократить гандикап, к тому же упала на дистанции. Как результат - на третий этап Екатерина Глазырина уходила на дистанцию 12-й, отставая от лидеров уже на 1 минуту 23 секунды.

Однако наша спортсменка сумела переломить неудачно складывавшуюся гонку для российской сборной. На "лежке" Глазырина отработала без промахов, переместившись на 10-е место и сократив отставание до 57 секунд. Чуть хуже россиянка отстреляла на "стойке", допустив один промах, но сумела уйти с огневого рубежа уже в шестерке сильнейших, хоть и увеличив разрыв от лидирущей немки до 1,07 мин.

Стартовавшая на заключительном этапе Ольга Подчуфарова после первого огневого рубежа казалось, включилась вместе с итальянкой Вирер и украинкой Меркушиной в борьбу за "бронзовую" медаль. Но допустив промах на "стойке", наша биатлонистка все же не смогла догнать соперниц, в итоге финишировав пятой.

Биатлон сегодня, эстафета, женщины 22 января 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО