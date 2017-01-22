Биатлон сегодня 22.01.2017, масс-старт, мужчины, результаты: Шипулин завоевал "бронзу", Бе - первый (ВИДЕО)
Опубликовано 22.01.17 13:48
22 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце состоялся мужской масс-старт.
Биатлон, мужчины, масс-старт 22 января 2017: золото у Бё, Шипулин - третий
22 января 2017 года в итальянском Антхольце в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской масс-старт на дистанции 15 км, где впервые в нынешнем сезоне победу праздновал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, не допустивший на дистанции ни одного промаха.
Второе место у французского спортсмена Кентена Фийона Майе.
Лидер российской сборной Антон Шипулин, ранее одержавший победу в индивидуальной гонке, на этот раз не сумел повторить успех, с ужшкммт одним промахом финишировал третьим.
Отметим, что лидер мирового биатлона и главный претендент на Большой хрустальнный глобус француз Мартен Фуркад, допустив три промаха, остался без медалей, заняв пятое место.
Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 22.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Мужчины. Масс-старт, 15 км