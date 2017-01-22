Биатлон сегодня 22.01.2017, масс-старт, мужчины, результаты: Шипулин завоевал "бронзу", Бе - первый (ВИДЕО)

22 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце состоялся мужской масс-старт.

Биатлон, мужчины, масс-старт 22 января 2017: золото у Бё, Шипулин - третий

22 января 2017 года в итальянском Антхольце в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской масс-старт на дистанции 15 км, где впервые в нынешнем сезоне победу праздновал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, не допустивший на дистанции ни одного промаха.

Второе место у французского спортсмена Кентена Фийона Майе.

Лидер российской сборной Антон Шипулин, ранее одержавший победу в индивидуальной гонке, на этот раз не сумел повторить успех, с ужшкммт одним промахом финишировал третьим.

Отметим, что лидер мирового биатлона и главный претендент на Большой хрустальнный глобус француз Мартен Фуркад, допустив три промаха, остался без медалей, заняв пятое место.

Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 22.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.04,3 (0).

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +3,7 (1).

3. Антон Шипулин (Россия) — +21,7 (1).

4. Эмиль Хегле Сведсен (Норвегия) — +25,2 (2).

5. Мартен Фуркад (Франция) — +29,2 (3).

6. Жан Гийом Беатрикс (Франция) — +33,4 (2).

7. Симон Шемпп (Германия) — +34,2 (1).

8. Эрик Лессер (Германия) — +54,2 (1).

9. Юлиан Эберхард (Австрия) — +59,2 (2).

10. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +59,8 (3)…

13. Максим Цветков (Россия) — +1.19,3 (3).

14. Антон Бабиков (Россия) — +1.23,2 (3).

15. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,8 (3).