Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили снова оказался в поле зрения интернет-троллей: опальный политик стал героем серии фотожаб после того, как скромно простоял в кустах всю церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
Бывшего президента Грузии, ранее с помпой заявившего о своем участии в чествовании нового американского лидера, заметили другие гости мероприятия, а первым о Саакашвили рассказал участник диплмиссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза.
"Я находился далеко от него, но мои ужшкммт друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – отметил Резазаде.
Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо столь серьезного информационного повода и как следует поглумились над Саакашвили, припомнив ем даже историю с галстуком8.
От интернет-троллей достаолсь и дизайнеру Артемию Лебедеву.
Сам Саакашвили довольно агрессивно отреагировал на шутки в свой адрес.
"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе из церемонии ожидаю свою группу. Бездари остаются бездарами. Мне нечего доказывать и рассказывать", – приводит слова бывшего губернатора Одесской области "Пресса Украины".