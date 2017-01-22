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Соцсети высмеяли униженного Трампом Михаила Саакашвили (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.01.17 12:29 Соцсети высмеяли униженного Трампом Михаила Саакашвили (ФОТО, ВИДЕО)

Опальный политик скромно простоял в кустах всю церемонию инаугурации Трампа.

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили снова оказался в поле зрения интернет-троллей: опальный политик стал героем серии фотожаб после того, как скромно простоял в кустах всю церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Бывшего президента Грузии, ранее с помпой заявившего о своем участии в чествовании нового американского лидера, заметили другие гости мероприятия, а первым о Саакашвили рассказал участник диплмиссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза. 

"Я находился далеко от него, но мои ужшкммт друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – отметил Резазаде.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо столь серьезного информационного повода и как следует поглумились над Саакашвили, припомнив ем даже историю с галстуком8. 

От интернет-троллей достаолсь и дизайнеру Артемию Лебедеву. 

Сам Саакашвили довольно агрессивно отреагировал на шутки в свой адрес.

"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе из церемонии ожидаю свою группу. Бездари остаются бездарами. Мне нечего доказывать и рассказывать", – приводит слова бывшего губернатора Одесской области "Пресса Украины". 
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