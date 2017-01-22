Соцсети высмеяли униженного Трампом Михаила Саакашвили (ФОТО, ВИДЕО)

Опальный политик скромно простоял в кустах всю церемонию инаугурации Трампа.

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили снова оказался в поле зрения интернет-троллей: опальный политик стал героем серии фотожаб после того, как скромно простоял в кустах всю церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Бывшего президента Грузии, ранее с помпой заявившего о своем участии в чествовании нового американского лидера, заметили другие гости мероприятия, а первым о Саакашвили рассказал участник диплмиссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза.

"Я находился далеко от него, но мои ужшкммт друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – отметил Резазаде.

Саакашвили на инаугурации Трампа стоял в кустах, ближе не пустила охрана pic.twitter.com/9Yq7rvAhN2 — Рамзан Кадыров (@KadirovRussia) 22 января 2017 г.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо столь серьезного информационного повода и как следует поглумились над Саакашвили, припомнив ем даже историю с галстуком8.

Найдены материалы, подтверждающие финансирование ДНР господином Саакашвили. Фото в момент транзакции. pic.twitter.com/OWwuKRWh4m — А (@kremlinhackers) 22 января 2017 г.

Когда Саакашвили спросили - Был ли он на инаугурации Трампа. pic.twitter.com/Vxs5pJl5mO — Патологоанатом-WADA (@sovetnik74) 22 января 2017 г.

От интернет-троллей достаолсь и дизайнеру Артемию Лебедеву.

Выгружаем данные. Становится интересно. Саакашвили и известный дизайнер Артемий Лебедев на инагурации Трампа. Артемий при этом шифруется. pic.twitter.com/LDqQUPPVIj — А (@kremlinhackers) 22 января 2017 г.

Сам Саакашвили довольно агрессивно отреагировал на шутки в свой адрес.

"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе из церемонии ожидаю свою группу. Бездари остаются бездарами. Мне нечего доказывать и рассказывать", – приводит слова бывшего губернатора Одесской области "Пресса Украины".