В Петербурге школьницы узнали в порноактрисе свою учительницу (ФОТО)

Преподавательнице танцев пришлось уволиться из образовательного учреждения.

В Санкт-Петербурге учащиеся школы № 394 Красносельского района города узнали в порноактрисе педагога дополнительного образования, учительницу танцев Янину Монахову, после чего ей пришлось уволиться из школы. Как сообщает Life, снявшаяся в "фильме для взрослых" преподавательница хореографии уволилась из школы, хотя и продолжает заниматься с детьми как частное лицо.

Грандиозный скандал разгорелся еще в апреле прошлого года в соцсетях появились скриншоты из ужшкммт порноролика с участием учительницы. После этого история учительницы Янины Монаховой стала локальным мемом.

Как отмечают журналисты, порноролик с участием Монаховой просочился в Сеть из-за ее бывшего молодого человека.

"Я не снимаюсь в фильмах. Бывший молодой человек распространил это среди школьников. Чистили очень долго, то есть школьников всех искали, некоторых приходилось по айпи-адресам вычислять. И всё вроде бы сделали, но, видимо, нет", — пояснила педагог.

Учительница уверена, что ее экс-бойфренд хотел отомстить за расставание.

"Я знаю его, он и в будущем может что-нибудь выкинуть. Он мне денег должен, 150 тысяч. Я посоветовала ему их себе оставить, потому что я уже вообще ничего не хочу", — сказала она.