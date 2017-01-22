В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: погибли более 30 человек (ФОТО)

Также в результате схода с рельсов от 7 до 13 вагонов ранения получили около 50 человек.

Минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии произошла железнодорожная катастрофа: по разным данным, с рельсов сошло от 7 до 13 вагонов, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили еще более 50.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла с составом, следовавшим по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар. Катастрофа случилась в 160 км от города Вишакхапатнам, возле станции Кунеру.

В настоящее время на месте работают спасательные бригады. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы, а других пассажиров развозят ужшкммт автобусы, прибывшие из расположенных неподалеку городов.

Специалистам еще предстоит установить причину инцидента, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа: в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, а также по календарю приближается один из основных национальных праздников - День Республики.