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10 В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: погибли более 30 человек (ФОТО)

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В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: погибли более 30 человек (ФОТО)

Опубликовано 22.01.17 11:20 В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: погибли более 30 человек (ФОТО)

Также в результате схода с рельсов от 7 до 13 вагонов ранения получили около 50 человек.

Минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии произошла железнодорожная катастрофа: по разным данным, с рельсов сошло от 7 до 13 вагонов, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили еще более 50. 

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла с составом, следовавшим по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар. Катастрофа случилась в 160 км от города Вишакхапатнам, возле станции Кунеру.

В настоящее время на месте работают спасательные бригады. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы, а других пассажиров развозят ужшкммт автобусы, прибывшие из расположенных неподалеку городов.

Специалистам еще предстоит установить причину инцидента, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа: в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, а также по календарю  приближается один из основных национальных праздников - День Республики.
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