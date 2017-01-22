Курс доллара на сегодня, 22 января 2017: доллар вырастет до 65 рублей - прогноз эксперта Альфа-Банка

Курс валют на сегодня, 22 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 22 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня - 63,72 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год дали эксперты Альфа-Банка

Согласно прогнозу главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, курс доллара в 2017 году может подняться с текущих значений до уровня 60–65 рублей за доллар. По мнению специалиста, такой сценарий наиболее вероятен, нежели укрепление курса российской валюты.

"Курс рубля ужшкммт укрепился с 65 рублей за доллар в конце ноября до 59–60 рублей за доллар к январю 2017 года после повышения цен на нефть до $55 за баррель на фоне сделки ОПЕК и нефтедобывающих стран по ограничению добычи сырья. Кроме того, в конце декабря российский рынок укрепился во мнении, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа санкции против России могут быть отменены: формирование ожиданий в отношении притока капитала в Россию способствовало укреплению рубля с начала этого года", - цитирует аналитика Bankir.ru.

Тем не менее, Орлова считает, что такие ожидания стоит считать преувеличенными из-за того, что они отвлекают внимание от основополагающих проблем рубля - роста импорта и дефицита долларовой ликвидности.

Эксперт также уверена, что надежда на снятие международных санкций не имеет под собой прочного фундамента. По ее словам, в настоящее время Россия отрезана от глобальных рынков, а банки работают в условиях ограниченной валютной ликвидности.

Также негативно повлиять на курс рубля может любое решение о повышении расходов бюджета ниже прогнозируемого уровня, и любые другие факторы, способные разогнать инфляцию.