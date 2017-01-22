Биатлон сегодня, эстафета 22.01.2017, женщины: смотреть онлайн, трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

22 января 2017 завершится шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017 женской эстафетой.

В итальянском Антхольце подходит к концу шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Соревновательную программу завершает женская эстафета 4х6 км. Начало в 16:45 мск.

Биатлон сегодня, женщины, эстафета 22 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской эстафеты по биатлону 22 января 2016 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:40 мск.

Биатлон сегодня 22.01.2017, эстафета, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, женщины, эстафета 22.01.2017: состав сборной России

Стал известен состав российской ужшкммт команды на женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Тренерский штаб заявил следующую четвёрку: Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова

Напомним, Акимова сейчас занимает десятое место в общем зачёте Кубка мира. Глазырина находится на 32-й строчке, Подчуфарова — на 33-й строчке, а Сливко вовсе не имеет очков в текущем сезоне.

Биатлон сегодня, женщины, эстафета 22 января 2017: перед гонкой

Ранее сборная России по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Виктории Сливко и Ольги Подчуфаровой неудачно выступила в эстафете 4х6 км на четвертом этапе КМ в Оберхофе, заняв лишь 13-е место.

Лидерами той гонки стали немки, представительницы Франции завоевали "серебро", а норвежки взяли "бронзу".

Как ранее сообщал Topnews, накануне у женщин прошел масс-старт, где победу неожиданно для всех отпраздновала мало кому известная немецкая биатлонистка Надин Хорхлер. Единственная из наших спортсменок, принимавших участие в масс-старте, Татьяна Акимова финишировала только 16-й.