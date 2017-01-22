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Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 22 января 2017: смотреть онлайн, трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 22.01.17 10:12 Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 22 января 2017: смотреть онлайн, трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

22 января в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце пройдет мужской масс-старт.

В итальянском Антхольце завершается шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Одной из заключительных гонок последнего соревновательного дня станет мужской масс-старт на 15 км. Заезд состоится 22 января 2017 года в 13:00 мск.

Биатлон, мужчины, масс-старт 22 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию мужского масс-старта по биатлону 22 января 2017 года покажет "Матч ТВ". Также на сайте канала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 12:50 мск.

Биатлон сегодня 22.01.2017, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Состав ужшкммт сборной России по биатлону на масс-старт 22 января 2017, мужчины

Сборную России по биатлону на масс-старте 22 января 2017 года представят четыре спортсмена: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Всего же борьбу за награды будут вести 30 "стреляющих лыжника".

Как ранее сообщал Topnews, накануне мужская сборная России в экспериментальном составе без своего лидера Антона Шипулина сумела завоевать "бронзовые" медали в эстафетной гонке.
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