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Штайнмайер назвал избрание Трампа концом миропорядка XX века

Опубликовано 22.01.17 09:55 Штайнмайер назвал избрание Трампа концом миропорядка XX века

По мнению главы МИД ФРГ, с приходом миллиардера к власти произошло изменение порядка в мировой политике.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в комментарии журналистам немецкой газеты  Bild am Sonntag, что с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа прежнее положение дел в мировой политике изменилось окончательно.

"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века", - отметил  Штайнмайер.

"Какие представления об устройстве (мира) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", - сказал министр.

По его словам, в текущий период неопределенности в мировой ужшкммт политике "на кону стоит особенно многое".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, чего в Кремле ждут от новой американской администрации.

"Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий. Такого быть не может", - приводит слова Пескова "Российская Газета".
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