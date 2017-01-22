Штайнмайер назвал избрание Трампа концом миропорядка XX века

По мнению главы МИД ФРГ, с приходом миллиардера к власти произошло изменение порядка в мировой политике.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в комментарии журналистам немецкой газеты Bild am Sonntag, что с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа прежнее положение дел в мировой политике изменилось окончательно.

"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века", - отметил Штайнмайер.

"Какие представления об устройстве (мира) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", - сказал министр.

По его словам, в текущий период неопределенности в мировой ужшкммт политике "на кону стоит особенно многое".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, чего в Кремле ждут от новой американской администрации.

"Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий. Такого быть не может", - приводит слова Пескова "Российская Газета".