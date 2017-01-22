Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины 22.01.2017: смотреть онлайн, трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

22 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце состоится мужской масс-старт.

22 января 2017 года в итальянском Антхольце состоится мужской масс-старт по биатлону на 15 километров. Гонка пройдет в рамках шестого этапа Кубка мира 2016-2017 и начнется в 13:00 мск.

Биатлон, мужчины, масс-старт 22 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского масс-старта по биатлону 22 января 2017 года покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала и в Сети. Начало в 12:50 мск.

Биатлон сегодня 22.01.2017, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Кубок мира по биатлону 2016-2017, мужчины, масс-старт 22 января 2017: перед гонкой

Ранее россияне участвовали ужшкммт в масс-старте по биатлону на 4 этапе Кубка мира в Оберхофе. Победителем той гонки стал немецкий спортсмен Симон Шемп, "серебро" взял его соотечественник Эрик Лессер, а француз Мартен Фуркад замкнул тройку лидеров.

Лучшее время среди россиян тогда показал Максим Цветков, пришедший к финишу 11-м.

Как ранее сообщал Topnews, накануне российская сборная завоевала "бронзовые" медали в мужской эстафете. Отметим, что в составе сборной не принимал участие лучший биатлонист России Антон Шипулин