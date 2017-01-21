На YouTube появилось ВИДЕО расстрела НЛО иранскими военными

На Ютуб опубликовано видео, где иранские военные в провинции Туран расстреливают из зенитного орудия светящийся белым светом шарообразный НЛО.

Иранские военные в провинции Туран открыли огонь из зенитного орудия по шарообразному НЛО, который сначала медленно перемещался в небе, а затем неподвижно завис прямо над головами военнослужащих.

На появившеемся на Youtube видео хорошо видно, как два зенитных орудия, закрепленные на крышах многоэтажных домов, ведут стрельбу по неопознанному летающему объекту. Судя повсему снаряды пролетают мимо НЛО, а ужшкммт затем взрываются в воздухе рядом с ним.

При этом камера постоянно перемещается с зависшего в небе НЛО обратно на крыши домов, на которых ошарашенные военные указывают пальцами в небо.

Ютуб ВИДЕО расстрела НЛО иранскими военными "взорвало" Сеть

Запечатленный на камеру странный объект не похож на обычный беспилотный разведчик: у него нет крыльев, ни лопастей. Судя по реакции иранских военных, они сами не имели понятия, во что именно им пришлось стрелять.

После устрашающего обстрела, так и неопознанный никем летательный аппарат по всей видимости не понеся никакого урона, вскоре скрылся за крышами близлежащих домов.