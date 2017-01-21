Биатлон сегодня, эстафета, мужчины, результаты 21.01.2017: Россия завоевала "бронзу", "золото" - у немцев (ВИДЕО)

21 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета.

Биатлон, результаты эстафеты у мужчин 21.01.2017: золото - у немцев, россияне - третьи

21 января 2017 года в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась неверотяная по накалу мужская эстафета на дистанции 4х7,5 км. Напомним, на прошлой эстафете в Рупольдинге российские биатлонисты лишь на финише уступили золотые медали норвежцам.

Впервые за последнее время в мужской эстафете в Антхольце не участвовал Антон Шипулин, накануне наконец одержавший победу в индивидуальной гонке. Наши ужшкммт тренеры перед чемпионатом мира в австрийском Хохфильцене решили попробовать экспериментальный состав.

Без Шипулина представители сборной России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова в напряженной борьбе тем не менее смогли завоевать "бронзовую" медаль.

Бежавший на первом этапе Максим Цветков прекрасно справился со стрельбой, не допустив ни одного промаха, и передал эстафету Евгению Гараничеву в числе лидеров вместе с немцем Эриком Лессером.

А вот Гараничев на первой же "лежке" дал изрядно поволноваться российским болельщикам, допустив сразу три промаха. К счастью, россиянин последним дополнительным выстрелом закрыл пятую мишень и избежал штрафного круга.

Зато на "стойке" наш спортсмен с лихвой компенсировал свои промахи, закрыв все мишени без дополнительных патронов и уйдя со стрельбища снова в лидерах гонки. В итоге Евгений первым передал эстафету Дмитрию Малышко.

К сожалению, на первом же огневом рубеже Малышко допустил два промаха, потратив много времени на стрельбу. В результате после "лежки" отставание российской сборной от ушедших вперед немцев и норвежцев составляло 18 секунд.

На "стойке" Малышко вновь допустил два промаха и отставание перед заключительным этапом составило уже 55 секунд. При этом россиянам в спину дышали украинские и французские биатлонисты.

И все же Антон Бабиков в упорной борьбе с соперниками смог сохранить третье место и в итоге сборная России в экспериментальном составе завоевала "бронзовые" медали.

"Золото" в эстафете досталось сборной Германии. У норвежских биатлонистов - второе место.

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