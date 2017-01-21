На YouTube появилось ВИДЕО ликвидации в Москве киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus

На опубликованном на Ютуб видео видно, как при штурме квартиры киллер пытался бросить гранату в бойцов Росгвардии, но был застрелен за доли секунды до возможной трагедии.

Телеканал РЕН ТВ обнародовал видео ликвидации киллера, расстрелявшего накануне в Москве бизнесмена на Lexus. Как ранее сообщал Topnews, преступник пытался бросить гранату в бойцов Росгвардии, проводивших спецоперацию по задержанию, но был застрелен за доли секунды до возможной трагедии.

Как видно на обнародованной телеканалом видеозаписи, подозреваемый в убийстве бизнесмена не намеревался открывать двери силовикам, поэтому бойцам пришлось вскрывать входную дверь ужшкммт с помощью спецсредств.

Уже в квартире в одной из комнат подозреваемый бросил в силовиков предмет, похожий на гранату. На видео слышно, как кто-то из бойцов кричит: "Граната". После этого мужчина был застрелен.

Ютуб ВИДЕО ликвидации киллера в Москве

По информации источника РЕН-ТВ стрелком, несколько дней назад покушавшимся на убийство бизнесмена на Lexus на Шмитовском проезде в центре Москвы, оказался некто Исаков Алексей Элизарович. После покушения киллеру тогда удалось скрыться. Момент расстрела бизнесмена ранее также был обнародован в Сети.

Ютуб ВИДЕО расстрела бизнесмена в центре Москвы

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, чтобы скрыться от полиции, подозреваемый использовал несколько сим-карт и не пользовался личным транспортом.

Сейчас по факту произошедшего покушения проводится расследование.