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На YouTube появилось ВИДЕО ликвидации в Москве киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus

Опубликовано 21.01.17 16:52 На YouTube появилось ВИДЕО ликвидации в Москве киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus

На опубликованном на Ютуб видео видно, как при штурме квартиры киллер пытался бросить гранату в бойцов Росгвардии, но был застрелен за доли секунды до возможной трагедии.

Телеканал РЕН ТВ обнародовал видео ликвидации киллера, расстрелявшего накануне в Москве бизнесмена на Lexus. Как ранее сообщал Topnews, преступник пытался бросить гранату в бойцов Росгвардии, проводивших спецоперацию по задержанию, но был застрелен за доли секунды до возможной трагедии.

Как видно на обнародованной телеканалом видеозаписи, подозреваемый в убийстве бизнесмена не намеревался открывать двери силовикам, поэтому бойцам пришлось вскрывать входную дверь ужшкммт с помощью спецсредств.

Уже в квартире в одной из комнат подозреваемый бросил в силовиков предмет, похожий на гранату. На видео слышно, как кто-то из бойцов кричит: "Граната". После этого мужчина был застрелен.

Ютуб ВИДЕО ликвидации киллера в Москве

По информации источника РЕН-ТВ стрелком, несколько дней назад покушавшимся на убийство бизнесмена на Lexus на Шмитовском проезде в центре Москвы, оказался некто Исаков Алексей Элизарович. После покушения киллеру тогда удалось скрыться. Момент расстрела бизнесмена ранее также был обнародован в Сети.

Ютуб ВИДЕО расстрела бизнесмена в центре Москвы 

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, чтобы скрыться от полиции, подозреваемый использовал несколько сим-карт и не пользовался личным транспортом.

Сейчас по факту произошедшего покушения проводится расследование.
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