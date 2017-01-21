Биатлон сегодня, масс-старт, женщины, результаты 21.01.2017: золото - у немки Хорхлер, Акимова - 16-я (ВИДЕО)

21 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялся женский масс-старт.

Биатлон, женщины, масс-старт 21 января 2017: золото у немки Хорхлер, Акимова - 16-я

21 января 2017 года в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский масс-старт нна дистанции 12,5 км.

Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Надин Хорхлер, отстрелявшая без единого промаха

Второе место, не смотря на три промаха, сумела занять победительница индивидуальной гонки, которая прошла накануне здесь же, в Антхольце, еще одна немка Лаура Дальмайер. И замкнула тройку сильнейших чешка Габриэла Коукалова.

Единтсвенная из бежавших на масс-старте ужшкммт россиянок Татьяна Акимова с тремя промахами занняла только 16-е место, уступив победительнице 46,3 секунды.

Биатлон сегодня, женщины, масс-старт 21.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Надин Хорхлер (Германия) — 29.38,5 (0).

2. Лаура Дальмайер (Германия) — +3,1 (3).

3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +8,0 (2).

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +13,5 (3).

5. Мари Дорен-Абер (Франция) — +19,0 (4).

6. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +24,1 (1).

7. Анна Магнуссон (Швеция) — +26,4 (1).

8. Ванесса Хинц (Германия) — +27,4 (2).

9. Кайа Николайсен (Норвегия) — +27,9 (0).

10. Юлия Джима (Украина) — +32,0 (3)…

16. Татьяна Акимова (Россия) — +46,3 (3).