Cына Виталия Кличко во Флориде покусал аллигатор (ФОТО)

Фотографию последствий общения с опасной рептилией 16-летний Егор Кличко выложил в соцсети.

Старшего сына Виталия Кличко Егора, который сейчас учиться в США, во Флориде покусал аллигатор. Об этом 16-летний юноша сам рассказал на своей странице в Facebook, выложив в соцсети фотографию пораненной руки.

На снимке видно, что в некоторых местах пришлось наложить швы, однако подросток заверил, что с ним все в порядке.

"Правило номер один для тех, кто присматривает за аллигаторами: если он хочет есть - покормите ужшкммт его! – подписал Егор Даниэль Кличко фотографию.Он добавил, что рептилия укусила его за пальцы, будучи голодной.

Как отмечает "Блокнот", наследник известного боксера и мэра Киева сейчас находится в США, где учится и работает волонтером в Национальном парке Эверглейдс, расположенном неподалеку от Майами. Там ему приходится ухаживать за аллигаторами, а они бывают непредсказуемы.

Егор Кличко учится в элитном учебном заведении - Ransom Everglades School - в Майами. По информации СМИ за год обучения его родители платят 34 тысячи долларов.

Напомним, Виталий Кличко женат на модели по имени Наталья, у них трое общих детей: Егор Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим. Несмотря на то, что известный спортсмен ныне руководит украинской столицей, его близкие живут за границей: старший сын - в США, а жена с двумя младшими детьми – в Германии.