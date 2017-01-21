Когда откроют Египет для туристов 2017, выяснили СМИ

СМИ рассказали, когда Россия откроет Египет для туристов.

Первые регулярные рейсы планируется отправить в Каир уже в течение месяца. Следующими египетскими аэропортами, которые Россия вновь откроет для туристов, должны стать Хургада и Шарм-эш-Шейх.

"Сначала, скорее всего, это также будут регулярные рейсы, и лишь позднее чартеры", - сообщил источник "Интерфакса".

Как уточник собеседник агентства, по курортным аэропортам решение в данный момент не принято.

Напомним, авиасообщение с Египтом было закрыто 6 ноября 2015 года после соответствующего ужшкммт распоряжения президента Владимира Путина. С 31 октября 2015 года Россия приостановила все авиарейсы с Египтом после того, как над Синайским полуостровом, из-за взрыва самодельной бомбы на борту, потерпел крушение российский Airbus А-321, в результате которого погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Выяснилось, что в аэропорту Шарм-Эль-Шейха, откуда сделал свой последний вылет авиалайнер с россиянами на борту, служба безопасности работала на крайне низком уровне, пренебрегая нормами безопасности, правилами досмотра багажа и подозрительных лиц.