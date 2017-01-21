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В Италии в ДТП сгорел автобус с детьми: 16 погибших (ФОТО)

Опубликовано 21.01.17 13:50 В Италии в ДТП сгорел автобус с детьми: 16 погибших (ФОТО)

По предварительным данным, автобус врезался в столб, после чего начался пожар - подростки оказались запертыми внутри.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на севере Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и данные пожарных.

По данным газеты Corriere della Sera, в автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. По предварительной информации, после столкновения часть ужшкммт пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе.

Как сообщают СМИ, в момент ЧП в автобусе находилось около 40 человек.
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