На Урале пристав соблазнила должника ради конфискации его автомобиля

Сотрудница службы судебных приставов соблазнила жителя города Нижняя Тура Свердловской области из-за долга в 200 тыс. рублей.

СМИ узнали о нестандартном подходе сотрудницы ФССП, решившей изъять у должника автомобиль, с которым он не желал расстаться. Она придумала хитрую схему и соблазнила его в соцсетях, пишут Дни24.

Должник 19-ти лет учился на сварщика, но при этом набрал кредиты на 200 тыс. рублей. Их погасить парню не удалось, так что суд решил забрать у него ВАЗ-2112. При встрече с приставами каждый раз возникали ужшкммт новые версии о пропаже машины или ключей, после чего он даже сообщил о продаже техники. Тогда сотрудница сделала запрос в ГИБДД, после чего узнала, что машина цела, а недавно ее владелец платил штраф за большую скорость во время езды.

Вечером девушка завела фейковый акаунт в соцсетях и решила завязать знакомство с должником, поставив лайки под всеми снимками студента. Тот не остался равнодушным к девушке, разделявшей его увлечения и пригласил покататься на машине. Та явилась на встречу в форме и с коллегами, забравшими транспорт за долги. После того студент убрал свою страницу из сетей.