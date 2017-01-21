Биатлон сегодня, эстафета 21.01.2017, мужчины: смотреть онлайн, трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

21 января 2017 в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Антхольце состоится мужская эстафета. Впервые за долгое время в составе нашей сборной не побежит Антон Шипулин.

21 января 2017 года в итальянском Антхольце пройдет мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км. Заезд состоится в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 и начнется в 17:15 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета 21 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужской эстафеты по биатлону 2016-2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:05 мск.

Биатлон сегодня 21.01.2017, эстафета, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Состав сборной России по биатлону ужшкммт на эстафету 21 января 2017, мужчины

Уже известен состав сборной России на эстафету по биатлону 21 января 2017 года в Антхольце. Так, от нашей команды первым на дистанцию выйдет Максим Цветков, затем его сменит Евгений Гараничев, после чего эстафету подхватит Дмитрий Малышко, а Антон Бабиков выступит финишером.

Взявший "золото" в индивидуальной гонке Антон Шипулин пропустит мужскую эстафету по биатлону 21 января 2017.

Кубок мира по биатлону 2016-2017, мужчины, эстафета 21 января 2017: перед гонкой

Ранее сборная России по биатлону участвовала в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге. Победителями тогда стали норвежцы, а россияне в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняли второе место. Тройку лидеров замкнули немцы.