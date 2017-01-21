В дальнейшем семья Обамы собирается некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.

Экс-президент США Барак Обама покинул Вашингтон и направляется в курортный город Палм-Спрингс в штате Калифорния. По данным ТАСС.

С Капитолия Обама с супругой Мишель по традиции вылетел на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном. Его провожали теперь уже действующий президент США Дональд Трамп и первая леди США и его супруга Мелания Трамп.

Между тем по прибытии на авиабазу Обама попрощается с работающими там военными. 44-й президент США заявил, что считает свой уход с поста главы ужшкммт государства не точкой, а запятой в работе по строительству Америки и пообещал соратникам, что и дальше будет вместе с ними.

С авиабазы Обама направится в отпуск в Калифорнию, в последний раз воспользовавшись одним из самолетов президентского авиаотряда, но уже не бортом № 1, которым может пользоваться только действующий президент США.

В дальнейшем семья Обамы собирается некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.