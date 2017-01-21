 
TOP 10

1 Трамп стал 45-м президентом США. Его речь произвела фурор

2 Трамп подписал первые указы на посту президента США (ФОТО, ВИДЕО)

3 Шипулин выиграл индивидуальную гонку по биатлону на этапе КМ в Антхольце (ВИДЕО)

4 Обама покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию на вертолете (ВИДЕО)

5 Скандал: ФОТО 15-летней дочери депутата нашли на сайте проституток

6 В Петербурге врач выложила интимные ФОТО из операционной и сделала селфи с покойником

7 Это не хакеры: "Первый канал" объяснил утечку серии "Шерлока" (ВИДЕО)

8 Ольга Бузова полностью разделась для обложки своего нового сингла (ФОТО)

9 ВИДЕОклип российского рэпера о Трампе восхитил 45-го президента США

10 Снятый в Трамп-тауэр первый за 6 лет клип Gorillaz за сутки набрал 3 млн просмотров (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Обама покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию на вертолете

Опубликовано 20.01.17 23:00 Обама покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию на вертолете

В дальнейшем семья Обамы собирается некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.

Экс-президент США Барак Обама покинул Вашингтон и направляется в курортный город Палм-Спрингс в штате Калифорния. По данным ТАСС.

С Капитолия Обама с супругой Мишель по традиции вылетел на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном. Его провожали теперь уже действующий президент США Дональд Трамп и первая леди США и его супруга Мелания Трамп.

Между тем по прибытии на авиабазу Обама попрощается с работающими там военными. 44-й президент США заявил, что считает свой уход с поста главы ужшкммт государства не точкой, а запятой в работе по строительству Америки и пообещал соратникам, что и дальше будет вместе с ними.

С авиабазы Обама направится в отпуск в Калифорнию, в последний раз воспользовавшись одним из самолетов президентского авиаотряда, но уже не бортом № 1, которым может пользоваться только действующий президент США.

В дальнейшем семья Обамы собирается некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.
Другие материалы по этой теме

«Стремился к конструктивным отношениям с Россией»: Обама провел последнюю пресс-конференцию (ВИДЕО)

Обама сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг на 28 лет

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга