Трамп подписал первые указы на посту президента США

Администрация Трампа обнародовала свои первые шаги.

Президент США Дональд Трамп совершил свои первые законодательные действия на новом посту. Как сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, Трамп направил кандидатов, которых он выбрал для своей администрации, на одобрение в сенат и учредил День патриотизма.

President Trump signs waiver allowing Gen. Mattis to serve as Sec. of Defense and papers to formally nominate the rest of his cabinet. pic.twitter.com/n1sFmrcYFu — ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.

45-й президент США также подписал закон, благодаря которому генерал Джеймс Маттис сможет занять должность министра обороны США.

Примечательно, что в ходе подписания ряда документов Дональд Трамп пальцами левой руки показал ужшкммт нелицеприятный жест.

Тем временем администрация Трампа обнародовала свои первые шаги. Так, на сайте Белого дома сообщает, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства (TPP).

"Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — приводит РИА Новости выдержку из документа. — Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнёры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединённых Штатов выйти из NAFTA".

Кроме того, администрация обещает использовать "все инструменты" против стран, которые она сочтет нарушителями торговых договоров.

Также Белый дом намерен возвести стену сна граице с Мексикой. В программе также отмечается, что США будет вести независимую политику от ОПЕК.

Между тем Меланья Трамп получила официальный аккаунт первой леди США вслед за мужем, у которого уже 837 тысяч подписчиков, но пока нет записей.

Вскоре после "обнуления" президентского аккаунта в Twitter президент Дональд Трамп опубликовал свой первый твит.

В качестве твита опубликована фотография Дональда Трампа, сделанная во время церемонии инаугурации.

Ранее TopNews писал, что состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Он произнёс традиционную форму присяги, после чего состоялся 21 залп артиллерийских орудий.