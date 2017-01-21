 
TOP 10

1 Трамп стал 45-м президентом США. Его речь произвела фурор

2 Трамп подписал первые указы на посту президента США (ФОТО, ВИДЕО)

3 Шипулин выиграл индивидуальную гонку по биатлону на этапе КМ в Антхольце (ВИДЕО)

4 Обама покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию на вертолете (ВИДЕО)

5 Скандал: ФОТО 15-летней дочери депутата нашли на сайте проституток

6 В Петербурге врач выложила интимные ФОТО из операционной и сделала селфи с покойником

7 Это не хакеры: "Первый канал" объяснил утечку серии "Шерлока" (ВИДЕО)

8 Ольга Бузова полностью разделась для обложки своего нового сингла (ФОТО)

9 ВИДЕОклип российского рэпера о Трампе восхитил 45-го президента США

10 Снятый в Трамп-тауэр первый за 6 лет клип Gorillaz за сутки набрал 3 млн просмотров (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 21 января 2017: сильный рубль не выгоден никому - эксперты

Опубликовано 20.01.17 20:38 Курс доллара на сегодня, 21 января 2017: сильный рубль не выгоден никому - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 января 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро на 21 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 54,69 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 63,72 рубля, курс доллара на 21 января 2017 поднялся на 31,76 копейки - до 59,66 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник поднялась по сравнению с показателем на пятницу на 42,08 копейки - до 61,49 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на ужшкммт неделю 2017 в России: мнение экспертов

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил о том, что позиции рубля на валютном рынке пошатнулись. Так, накануне российская валюта упала к доллару и евро, но в пятницу вернулась к номинальному росту и осталась в районе 59,63 и 63,60 рубля в парах доллар/рубль и евро/рубль соответственно.

"Вчера мы наблюдали первые признаки вербальных интервенций, которые и стали основной причиной временной слабости рубля. Игорь Шувалов заявил, что покупка валюты Центробанком может возобновиться. Это необходимо, во-первых, для пополнения резервов, а во-вторых для корректировки курса валюты. На фоне этих комментариев курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил отметку 60 рублей", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Аналитик называет очевидным тот факт, что дорогой рубль не выгоден никому. По его словам, такая ситуация приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках и снижает поступления в бюджет от реализации энергоресурсов.

Также Мельников напоминает о рынке нефти, корреляция с которым все еще четко прослеживается, а 22 января 2017 года, как известно, состоится заседание контрольной группы в Вене, и рынки получат сведения по реализации соглашения по ограничению на добычу "черного золота".

"Мы считаем, что данные, вероятно, будут носить нейтрально-позитивный характер. Странам ОПЕК+ выгодно держать цены на текущих уровнях максимально долго, чтобы не спровоцировать конкуренцию со стороны "сланцевиков". Уровни 52,5 - 57 долларов за баррель по нефти марки Brent будут актуальными", - подчеркивает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: Трамп может убить доллар и поддержать нефть

Эксперты дали прогноз, как рубль отреагирует на инаугурацию Трампа

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга