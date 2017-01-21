Курс доллара на сегодня, 21 января 2017: сильный рубль не выгоден никому - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 января 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро на 21 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 54,69 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 63,72 рубля, курс доллара на 21 января 2017 поднялся на 31,76 копейки - до 59,66 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник поднялась по сравнению с показателем на пятницу на 42,08 копейки - до 61,49 рубля.

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Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил о том, что позиции рубля на валютном рынке пошатнулись. Так, накануне российская валюта упала к доллару и евро, но в пятницу вернулась к номинальному росту и осталась в районе 59,63 и 63,60 рубля в парах доллар/рубль и евро/рубль соответственно.

"Вчера мы наблюдали первые признаки вербальных интервенций, которые и стали основной причиной временной слабости рубля. Игорь Шувалов заявил, что покупка валюты Центробанком может возобновиться. Это необходимо, во-первых, для пополнения резервов, а во-вторых для корректировки курса валюты. На фоне этих комментариев курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил отметку 60 рублей", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Аналитик называет очевидным тот факт, что дорогой рубль не выгоден никому. По его словам, такая ситуация приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках и снижает поступления в бюджет от реализации энергоресурсов.

Также Мельников напоминает о рынке нефти, корреляция с которым все еще четко прослеживается, а 22 января 2017 года, как известно, состоится заседание контрольной группы в Вене, и рынки получат сведения по реализации соглашения по ограничению на добычу "черного золота".

"Мы считаем, что данные, вероятно, будут носить нейтрально-позитивный характер. Странам ОПЕК+ выгодно держать цены на текущих уровнях максимально долго, чтобы не спровоцировать конкуренцию со стороны "сланцевиков". Уровни 52,5 - 57 долларов за баррель по нефти марки Brent будут актуальными", - подчеркивает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.