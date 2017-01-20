Легкоатлет Дмитриев стал героем нового фильма ARD о допинге

Сам Дмитриев подтверди факт участия в подготовке фильм о допинге. В свою очередь Анастасия Баздырева рассказала, какими методами добиваются признаний сотрудники WADA, а также как журналисты канала ARD оказывают давление на будущих героев фильмов.

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев стал героем нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, передает ТАСС со ссылкой на в Facebook российская легкоатлетка Анастасия Баздырева.

"Дорогие друзья, 21 января (примерно) выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге. Ключевую роль в выпуске этого фильма сыграл Андрей Дмитриев. Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Чтобы мы делали ужшкммт без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду!", - написала Баздырева.

Сам Дмитриев подтверди факт участия в подготовке фильм о допинге, сообщает "Интерфакс".

"Да, я действительно сделал фильм с Хайо Зеппельтом. Он выйдет предположительно 21-го января. Я не считаю (информаторов ВАДА - ИФ) Степановых предателями. Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всём мире", - заявил спортсмен.

"Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но все-таки согласился. Прошло оно в городе Алматы. Фильм будет очень невеселым для нас", - добавил он.

Дмитриев также добавил, что "в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена".

"Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях", - отметил он.

В свою очередь Анастасия Баздырева в интервью RT рассказала, какими методами добиваются признаний сотрудники WADA, а также как журналисты канала ARD оказывают давление на будущих героев фильмов и что собой представляет новый информатор Андрей Дмитриев.

По ее словам, на днях ей пришло письмо от немецкого журналиста. "Это был своего рода ультиматум. Мне дали время до 10 часов утра субботы, 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы. Я поинтересовалась у автора, на каком основании он интересуется моей личной жизнью и почему я обязана уложиться в срок", - говорит спортсменка.

На что он ответил, что "это якобы обычное журналистское расследование и он заинтересован в моей интерпретации известных ARD фактов".

Поначалу Анастасия ни как не хотела комментировать вопросы журналиста, но потом решила, что "молчание могли бы использовать против из серии «русские затаились как партизаны, значит, они в самом деле виноваты»". "Хотя, опасаюсь, в финальную редакцию фильма всё равно попадёт только то, что нужно им", - добавила она.

"Я этими псевдо расследованиями и фильмами уже сыта по горло. Другую сторону никто не пытается слушать. Знаете, в 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю — фактическими на тот момент, или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чём со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это…", - рассказала Баздырева

В результате, по ее словам, в докладе WADA она была характеризована как «агрессивная и не идущая на контакт». "То есть, три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне просто страшно в тот момент было", - добавила девушка.