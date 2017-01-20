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Инаугурация Трампа: прямая трансляция 20.01.2017, смотреть онлайн можно в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 20.01.17 18:08 Инаугурация Трампа: прямая трансляция 20.01.2017, смотреть онлайн можно в Сети (ВИДЕО)

Инаугурация Трампа началась 20 января в 18:00 по московскому времени. Церемонию инаугурации откроет танец Трампа с супругой под песню Синатры. Российские СМИ ведут прямую трансляцию. Песков рассказал, будет ли ее смотреть Путин.

Инаугурация Трампа 20 января 2017: церемонию откроет танец с женой Меланией

Избранный президент США Дональд Трамп исполнит на инаугурации танец со своей женой Меланией под композицию Фрэнка Синатры "MyWay", сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph. Песню исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

Выбор песни Трампом, а также его инаугурацию прокомментировала внучка Фрэнка Синатры Нэнси. "Просто вспомните первую строчку песни", — сказала она. "Первая строчка – и сейчас в конце пути", — пишет издание.

Также на инаугурации выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ужшкммт не расстроен по поводу ожидающихся осадков на его инаугурации, так как дождь может доказать всем, что он не носит парик.

"Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове - прим.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", - цитирует Трампа "РГ" со ссылкой на телеканал CNN.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в американской столице в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации начнется в пятницу в 9:30 по местному времени (17:30 мск).

Песков рассказал, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа

Президент РФ Владимир Путин вряд ли будет смотреть прямую трансляцию инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не думаю, что он планирует ее (инаугурацию Трампа) смотреть в прямом эфире, это все-таки продолжительное мероприятие", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин конечно же ознакомится с этим событием "в новостном формате".

Инаугурация Трампа 20 января 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО
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