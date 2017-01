СМИ узнали причину взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за нестандартных частей в своем составе.

Южнокорейская компания Samsung закончила расследование о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7 и пришла к выводу, что виной тому стал нестандартный размер аккумулятора, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официальный отчет от компании будет опубликован в понедельник, 23 января. Тем не менее уже известно, что, по данным компании, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Это приводило к ее перегреву и затем — к возгоранию самого девайса.

Поставщиками ужшкммт аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology. В Samsung посчитали, что проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI, и начали отзывать устройства по всему миру. По данным газеты, число смартфонов, вернувшихся обратно к Samsung, составило около 2,5 млн.

Сообщения о самопроизвольном возгорании смартфонов Galaxy Note 7 стали появляться в августе 2016 года. По этой причине Федеральное авиационное агентство США запретило подниматься на борт с этими устройствами. Именно тогда стартовало первое расследование, а корейские аккумуляторы перестали вставлять в телефоны, напоминает РБК.

Позже Samsung была вынуждена отозвать с рынка 2,5 млн Galaxy Note 7, а затем и вовсе прекратить производство этой модели. По данным WSJ, общие убытки компании из-за этой истории составили порядка $5 млрд.

8 ноября Samsung разместила извинения за случившееся в трех американских газетах: The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal.