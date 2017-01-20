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Биатлон сегодня, мужчины, индивидуальная гонка, результаты 20.01.2017: золото - у Шипулина (ВИДЕО)

Опубликовано 20.01.17 17:14 Биатлон сегодня, мужчины, индивидуальная гонка, результаты 20.01.2017: золото - у Шипулина (ВИДЕО)

20 января 2017 в Антхольце в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская индивидуальная гонка.

Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка 20 января 2017: золото у Шипулина 

20 января 2017 года в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась индивидуальная гонка у мужчин на дистанции 20 км., в которой победу наконец отпраздновал лидер российской сборной Антон Шипулин.

Наш спортсмен, допустив один единственный промах на третьем огневом рубеже, сумел обойти француза Мартена Фуркада, допустившего два промаха. Напомним, по регламенту вместо штрафных кругов в индивидуальной гонке начисляется ужшкммт минута времени.

Последний раз на подиум Шипулин поднимался на третьем этапе Кубка мира в Ново-Месте, но еще ни разу не выигрывал в нынешнем сезоне.

Замкнул тройку сильнейших украинец Сергей Семенов.

Отметим, что единственный промах 20-м выстрелом помешал другому нашему биатлонисту Максиму Цветкову стать вторым. В итоге он занял 7-е место.

Биатлон сегодня, мужчины, индивидуальная гонка 20.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
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