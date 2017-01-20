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Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти

Опубликовано 20.01.17 17:03 Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти

Президент Белорусии Александр Лукашенко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских.

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, передает БЕЛТА.

 "Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но ужшкммт сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава соседнего государства.

 Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года: "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически".

Ранее стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Белоруссию. Об этом 9 января сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Поставки нефти должны быть сокращены на 12%. Причиной стал неурегулированный спор о белорусской задолженности за газ перед Россией, напоминает РБК.

В октябре 2016 года Минск принял решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.

Позднее, 30 декабря белорусское правительство приняло постановление об увеличении цены за транзит российской нефти и газа в Европу. Новый тариф должен вступить в силу 1 февраля.
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