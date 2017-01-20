Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов планеты, не игравших на ЧМ

Испанцы объяснили включение футболиста Аршавина в топ-10 суперзвёзд планеты.

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, выступающий в казахстанской премьер-лиге за местный "Кайрат", занял восьмую строчку в списке лучших игроков, никогда не принимавших участие в чемпионатах мира по футболу. Рейтинг составлен изданием Marca, передает РИА Новости.

Marca составила свою десятку лучших футболистов без опыта участия в финальных стадиях ЧМ следующим образом:

1. Джордж Веа (Либерия).

2. Райан Гиггз (Уэльс).

3. Альфредо ди Стефано (Аргентина/ Испания).

4. Джордж Бест (Северная Ирландия).

5. Ладислао Кубала (Чехословакия/ Венгрия/ Испания).

6. Эрик Кантона (Франция).

7. Берндт Шустер (Германия).

8. Андрей Аршавин (Россия).

9. Яри Литманен (Финляндия).

10. Сандро Маццола (Италия).

Как видно, вокруг Аршавина, ныне защищающего цвета казахстанского "Кайрата", сплошь мировые звёзды. "Мы в Испании с 2008 года воспринимаем Аршавина как ужшкммт великого футболиста, — заявил Лайфу журналист испанского издания Хайме Ринкон. — На наш взгляд, он смог бы заиграть в "Барселоне" тех времён с Хави, Иньестой и Месси. А это высочайший показатель уровня игрока. Да, в итоге Аршавин не дотянул до категории легенд мирового футбола, но его высочайший класс и мастерство никогда не ставились под сомнение".

"В 2008-м Аршавин ворвался в элиту мирового футбола. Уж поверьте, мы в Испании немножко разбираемся. Его игра на том турнире осталась в сердцах испанских болельщиков. С уверенностью можно говорить лишь об одном: Аршавин слишком рано покинул мировую футбольную элиту", - продолжил он.

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин выступал за сборную Россию с 2002 по 2012 года. За это время национальная команда пробилась в финальный турнир чемпионата мира только в 2002 году при Олеге Романцеве, но Аршавин в итоговую заявку на турнир включен не был.