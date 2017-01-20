В Италии в попавшем под лавину отеле нашли шестерых выживших

Спасательная операция проводилась всю ночь в экстремальных условиях.

Спасатели обнаружили в погребенном под лавиной итальянском отеле Rigopiano шестерых выживших. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на зарубежные источники. Работы по спасению и расчистке территории проходили всю ночь в экстремальных условиях. Сейчас техника продолжает расчистку дороги для обеспечения возможности подъезда туда машин экстренных служб.

Также сообщается, что из-под завалов были извлечены два тела. Прокуратура ужшкммт начала расследование по статье о непредумышленном убийстве.

Как писал TopNews, лавина, накрывшая Rigopiano, сошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в области Абруццо. Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 30 человек.

По словам специалистов, сход лавины стал следствием серии подземных толчков магнитудой от 5,3 до 5,5 утром 18 января.