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Видеоблогер рассказал, как вывести из строя чужой "Айфон" с помощью СМС (ВИДЕО)

Опубликовано 20.01.17 14:25 Видеоблогер рассказал, как вывести из строя чужой "Айфон" с помощью СМС (ВИДЕО)

Короткий ролик собрал за несколько дней почти миллион просмотров.

Популярный видеоблог EverythingApplePro рассказал своим подписчикам о раздражающем баге, способном на некоторое время вывести из строя "яблочный" смартфон. Опубликованное 17 января 2017 года видео посмотрели уже почти миллион человек.

Оказалось, что злосчастному багу подвержены все "Айфоны", работающие на iOS от 10.0 до 10.1.1. Для того, чтобы вывести чужое устройство из строя, на телефон "жертвы" нужно отправить сообщение, состоящее из эмодзи "белый флаг", цифры "0" и эмотикон "радуга".

После этого телефон моментально зависает на 30 секунд, даже ужшкммт если пользователь не открывал сообщение, а затем система начинает перезагружаться. При этом надолго перерестает работать приложение "Сообщение", что происходит из-за того, что "Айфон" будет пытаться объединить эмотиконы "белый флаг" и "радугу" в символ ЛГБТ-движения - радужный флаг.

Для того, чтобы избавиться от этой проблем, видеоблогер посоветовал удалить вредоносный текст, зайдя в свои сообщения через iCloud.
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