YouTube шокирован ВИДЕО CNN об убийстве Трампа во время инаугурации

Инаугурация Трампа 20 января 2017 омрачилась скандалом: телеканал CNN представил видео сценария убийства Трампа во время инаугурации. Сюжет, опубликованный на Ютуб, возмутил интернет-пользователей всего мира.

Американский телеканал CNN оказался в центре скандала, представив зрителям накануне инаугурации Дональда Трампа неоднозначный сюжет под названием "В результате трагедии подчинённый Обамы может оказаться в Овальном кабинете". В сюжете журналисты рассказали об экстренном плане на случай возможного убийства преемника президента, причем, по их утверждениям, соответствующий документ на случай такой трагедии существует со времен холодной войны, но кто именно займёт ужшкммт место Трампа в случае его смерти в день инаугурации, пока непонятно.

"Это худшее, что могло бы произойти, но что если нового президента и его ближайших помощников убили бы в первый же день?" - предворяют сюжет журналисты.

При этом для иллюстрации сюжета CNN использовал кадры из сериала "Преемник", где здание Капитолия, в котором пройдёт церемония инаугурации , бомбят, а президент погибает.

Репортеры CNN проконсультировались с экспертами и пришли к выводу о том, что если Трамп и его ближайшие помощники будут убиты во время церемонии, то место вице-президента, скорее всего, занял бы один из бывших подчинённых Обамы.

В соцсетях бурно отреагировали на появившееся видео. Многие возмущены действиями сотрудников CNN.

"CNN, вы — просто мусор. Вы — ничто другое, как портал для выброса брехни той чёртовой элиты, которая вас контролирует", "И это после того, как глава CNN заявил, что их репортажи никогда не были более объективными? CNN не заслуживает пропуска для прессы", "CNN, вам конец. Покойтесь с миром", "Призываете к совершению покушения на президента?" - пишут пользователи.

Юзеры пожаловались на видео техподдержке YouTube и надеются, что запись будет изъята из открытого доступа. При этом у некоторых тот факт, что многие представителей Демократической партии отказались приходить на церемонию, вызвали серьезные подозрения.

Ютуб ВИДЕО инаугурации Трампа 20 января в сюжете CNN возмутило интернет-пользователей