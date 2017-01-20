Биатлон сегодня, индивидуальная гонка, мужчины 20.01.2017: онлайн трансляция КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

Биатлон 2017: шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце 20 января продолжит мужская индивидуальная гонка.

Итальянский Антхольц принимает в эти дни шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. 20 января 2017 года в рамках турнира состоится индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Начало в 16:15 мск.

Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка 20 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Как уже писал TopNews, прямую трансляцию индивидуальной гонки по биатлону у мужчин 20 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом заезда в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало ужшкммт в 16:05 мск.

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Биталон 2017: состав сборной России на индивидуальную гонку у мужчин 20 января 2017 на 6-м этапе КМ

Первым из россиян на старт индивидуальной гонки выйдет Евгений Гараничев под 20-м стартовым номером. У Антона Шипулина номер 33, и в той же группе стартует Максим Цветков (40). Антон Бабиков отправится на дистанцию под 47-м номером, а 53-м побежит Матвей Елисеев. Один из последних стартовых номеров - 95 - получил Дмитрий Малышко.