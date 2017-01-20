Боевики ИГИЛ разрушили древний амфитеатр в Пальмире

Боевики террористической группировки ИГ разрушили часть античного амфитеатра в сирийской Пальмире.

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Насколько сильно разрушен этот исторический объект, пока неизвестно.

Террористы ИГ вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 километров, создав угрозу для авиабазы сирийских ВВС Т-4.

Как напоминают "Известия", боевики ИГ уничтожили десятки памятников античной культуры в Пальмире, в том числе Триумфальную арку, датированную II веком ужшкммт нашей эры, а также разграбили и разрушили около 750 объектов культурного наследия по всей стране.

Пальмира находилась под контролем боевиков около года. Войска Асада при поддержке ВКС России освободили город 27 марта прошлого года. Однако в конце 2016 года террористы вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 км.