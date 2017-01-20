YouTube ВИДЕО российского рэпера о Трампе восхитил 45-го президента США

Опубликованное на Ютуб ВИДЕО по достоинству оценили представители администрации нового президента США.

Известный российский рэпер Sha Man в день инаугурации президента США Дональда Трампа решил выразить ему свою поддержу: 30-летний музыкант посвятил ему песню с одноимённым названием "Трамп" и наложил на композицию видеокомикс. Клип на русском и английском языках был выложен в Сеть.

Как рассказал журналистам Life сам рэпер, в период избирательной кампании Трампа они вместе с продюсером Юлией Рыбаковой отправили видео в пресс-офис тогда ужшкммт ещё кандидата на пост главы государства от Республиканской партии США, а 13 января 2017 года артисту пришел ответ со словами благодарности и восхищения.

"Своим клипом мы хотели просто поддержать президента, а вышло так, что нас заметили и оценили. Я думаю, Дональд Трамп лично видел комикс, потому что у моего продюсера есть связи с его представителями. Очень приятно и неожиданно, что он ответил письмом. Комиксы — это пока ещё не избитая тема, проще нарисовать все достоинства человека, чем делать нарезку из публикаций в СМИ", — сказал Sha Man.

YouTube ВИДЕО клип про Трампа от российского рэпера