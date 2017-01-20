Чубайс рассказал о царящем на форуме в Давосе ужасе

Абсолютное большинство участников Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас, уверен глава Роснано Чубайс.

«Самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Business FM.

"Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост…", — считает Чубайс.

Участники форума уверены, что "мир, построенный после Второй мировой войны, рушится" на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Чубайс привел в пример речь китайского лидера Си Цзиньпина на открытии Давоса, которая ужшкммт была "суперлиберальной" и стала "одой рыночной экономике". Но почти в то же время Трамп заявил, что "Америку все обижают" и в дальнейшем США могут ввести импортные пошлины.

"Мир перевернулся", заявил Чубайс , вспоминая, что подобное ощущение ужаса среди участников Давосского форума он последний раз наблюдал только в 2009 году, в разгар мирового финансового кризиса.

Тогда, по его словам, «у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?».

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 47-й раз проходит в швейцарском Давосе с 17 по 20 января. Официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.



