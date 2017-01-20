Инаугурации Трампа: время, прямая трансляция, смотреть онлайн можно будет в Сети (ВИДЕО)

Инаугурация Трампа 20 января 2017 года: подробности предстоящего мероприятия читайте в обзоре TopNews.

Инаугурация Трампа 20.01.2017 года: время, смотреть онлайн прямую трансляцию можно будет в Сети

Уже совсем скоро в Вашингтоне состоится торжественная инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Вообще инаугурационные мероприятия начались еще накануне, но кульминация этого действа - момент принесения Дональдом Трампом присяги президента Соедишенных Штатов, состоится 20 января 2017 года в полдень по местному времени (20:00 мск).

Смотреть онлайн инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2017 года можно будет в Сети.

Инаугурации Трампа: смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Инаугурация Трампа: текст присяги

В ходе своей инаугурации новому президенту ужшкммт предстоит произнести текст присяги, текст которой уже появился в СМИ.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и отдам все силы, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - скажет миллиардер.

Отметим, что в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон после произнесения присяги положил руку на Библию и сказал: "Да поможет мне бог!", и с тех пор так традиционно поступают все лидеры страны.

Добавим, что на инаугурации Дональда Трампа гимн США исполнит 16-летняя Джеки Иванко с украинскими корнями , имеющая украинские корни.

Инаугурация Трампа: программа мероприятий

20 Января, пятница.

Утром Трамп и Пенс с семьями посетят богослужение в Епископальной церкви Святого Иоанна, недалеко от Белого дома. Затем пока еще президент Барак Обама и его жена Мишель Обама приветствуют Трампа и его супругу Меланью за утренним чаем в Белом доме, после чего обе супружеские пары отправятся с кортежем в Капитолий.

9:30 (17:30 мск) - Церемония инаугурации. Мероприятие состоится на западном фронте Капитолия с музыкального представления. В заседании поучаствуют члены Конгресса, судьи Верховного Суда, представители дипломатического корпуса и общественности. Бывшие президенты Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Выступит упомянутая выше 16-летняя Джеки Иванко и танцевальный коллектив.

11:30 (19:30 мск) - вступительное слово от религиозных лидеров, а судья Верховного Суда Кларенс Томас приведет к присяге избранного 48-го вице-президента США Майкла Ричарда Пенса.

12:00 (20:00 мск) - Дональд Трамп произнесет присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. В церемонии будет использовано две Библии — Авраама Ликольна и личная Библия Трампа.

12:30 (20:30 мск) - Церемония приведения Трампа к присяге к этому моменту закончится, и начнется обед Конгресса в Капитолии.

15:00 — 17:00 (23:00 — 01:00 мск) — торжественный парад вдоль Пенсильвания-Авеню от Капитолия к Белому дому.

19:00 — 23:00 (21 янв 03:00 — 07:00 мск) - Трамп, Пенс и их жены выступят на трех официальных инаугурационных балах.

Суббота, 21 Января.

10:00 — 11.00 (18:00 — 19:00 мск) - Трамп и Пенс примут участие в межконфессиональном всенародном молебне в Вашингтонском кафедральном соборе.

Инаугурации Трампа 20 января 2017: билеты и гости

По сложившейся традиции на церемонии инаугурации президентов США не присутствуют лидеры других стран, а Россию там будет представлять посол Сергей Кисляк.

Тем не менее, любой желающий американец может купить билет на церемонию и посетить ее. Ранее сообщалось, что два билета на торжественное мероприятие могут стоить от 25 тысяч долларов до миллиона. В зависимости от категории купленного билета можно увидеть парад и присягу, принять участие в балах с первыми лицами страны, отлично поесть на ланчах с членами Конгресса или правительства и даже сесть за один стол с первыми леди страны и вице-президентом.