СМИ: после череды авиакатастроф Минобороны решило отказаться от Ту-154

Речь про запрет эксплуатации идёт о таких машинах, как Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, с условием замены их на российские аналоги.

Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько топ-менеджеров предприятий авиационной промышленности.

Этот вопрос был поднят министром Шойгу в ходе одного из ведомственных совещаний в начале января, после чего этим занялся его заместитель ужшкммт по вооружениям Юрий Борисов. Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года в Сочи.

На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986-2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годов), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава (Ту-154 и Ту-134 входят в состав авиации всех военных округов и флотов).

У военных СССР и России, исходя из размеров территории страны, всегда была потребность в довольно значительном парке "развозных" пассажирских лайнеров. Однако до сих пор Минобороны на фоне очень активного обновления парка боевых самолетов в части замены старых Ту-134 ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148-100Е у Воронежского акционерного самолетостроительного общества в 2013-2016 годах (по ним есть заказ еще на четыре машины).

По словам топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, ОАК уже представила военным свои новые предложения. На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214. Для промышленности — компании "Туполев" и "Гражданских самолетов Сухого" — заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и Комсомольске-на-Амуре соответственно. Перспективы упираются в финансовый вопрос: министром поручено проработать его так, чтобы военным не пришлось изыскивать дополнительные средства.